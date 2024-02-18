حدث في 8 ساعات| الحكومة: توفير المكون الدولاري لإتاحة السلع الأساسية.. وطرح شقق جديدة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة وأماكن سقوط الأمطار، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تغير جديد في الطقس.. الأرصاد تكشف التفاصيل وخريطة الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية حتى السبت المقبل وذلك بالنسبة للمحافظات الداخلية.

وأضافت منار غانم، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، اليوم الأحد، أن المحافظات الساحلية مازالت تشهد سقوط أمطار

متفاوتة الشدة قد تكون متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية الشمالية وتحديدًا مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من المحافظات الداخلية.

بالقرعة.. شروط وإجراءات التقديم على شقق الإسكان في الطروحات الجديدة (مفيش حجز إلكتروني)

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

ووفقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية يكون الحجز والتخصيص على الموقع الإلكتروني للهيئة (ضمن برنامج مسكن)، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقاً لعدد من الشروط والآليات المحددة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من بينها "المساكنة".. شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد

تزايد الحديث عن قانون الإيجار القديم وأصبح حديث الساعة بين المواطنين خلال الفترة الحالية؛ كونه الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، ويحفظ حقوقَ كلٍّ مَنهم، وسط تساؤل البعض عن شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد، وفقًا للقانون.

ويستعرض "الخليج 365" شروط امتداد عقد الإيجار القديم للحفيد؛ حيث قال محمد فراج المحامي، إن قانون الإيجار القديم أقر في بنود واضحة الفئات المستحق لها امتداد عقد الإيجار القديم والإقامة بالعين المؤجرة حال وفاة المستأجر الأصلي، والتي كان من بينها الحفيد.

وأوضح أنه يشترط توريث عقد الإيجار القديم للحفيد الآتي أولًا وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022؛ وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون رقم 49 لسنة 1977.

"طلبات الشركات الفردية".. هل ترتفع أسعار الأدوية مجددًا؟

كشف الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف النقاشات مع هيئة الدواء المصرية، بشأن زيادة أسعار الدواء، بعد طلب الشركات لذلك على وقع ارتفاع تكاليف مُدخلات الصناعة.

وقال حافظ في تصريحات لمصراوي: "هناك تحركًا من الغرفة لكن الظروف الراهنة صعبة، فلا يوجد كلام محدد بشأن الزيادة لأنها مهما كانت فالدواء سلعة مسعرة جبريًا، ويتم الالتزام بالسعر".

وأضاف أن الغرفة ناقشت هذا الملف مع هيئة الدواء، وهناك تفهما للوضع الراهن خاصة في ظل الأزمة الراهنة، لافتًا إلى أن الغرفة لم تضع تصورًا محددًا لمستوى الزيادة.

الزيت ولبن البودرة.. رئيس الوزراء: توفير المكون الدولاري لإتاحة السلع الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولاري، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولاري لها.

خريطة الأمطار وتحذير للمواطنين.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مختلف المناطق.

وكشفت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان، من المتوقع زيادة حدة الأمطار مع تقدم الوقت على المناطق الآتية: (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - بورسعيد - دمياط).

"لو معاك 150 ألف".. قدم على شقة من وزارة الإسكان في الطرح الجديد خلال أيام

أيام قليلة تفصلنا عن طرح وزارة الإسكان، للمرحلة الأولى من شقق "Valley towers" في مدينة حدائق أكتوبر، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمساحات تتراوح بين 95 و100 م2.

- يتم سداد جدية حجز بمبلغ 150 ألف جنيه، إضافة لمبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا