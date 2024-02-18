حضرنا العفريت هنعرف نصرفه؟.. خبير أمن معلومات يحذر من نموذج "spin" الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن هناك تطورًا تكنولوجيًا خطيرًا يشهده العالم، وذلك بسبب التطبيقات والتطورات الرهيبة التي يشهدها المجال. مشيرًا إلى أن التقدم السريع في مشاريع الذكاء الاصطناعي سيكون له عواقب سلبية كبيرة على البشر.

وأوضح "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أزهري" أن فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا نجح في تصميم نظام spin، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يشبه نماذج مشهورة مثل ChatGPT وجوجل بيرد، ولكنه يعتبر أكثر خطورة من حيث الاستخدامات الشخصية، حيث يتميز هذا النموذج بقدرته على تعلم ذاتي، ويُعد واحدًا من النماذج النصوص التوليدية الخطيرة والقوية.

وأشار إلى أن هذا النموذج يتميز بتطور كبير، حيث تم العمل عليه لمدة تقارب الثلاث سنوات داخل جامعة كاليفورنيا، ومن الميزات الخطيرة لهذا التطبيق أنه يمكن أن يتطور ويتعلم بشكل عميق بدون تدخل بشري، ويستخدم للبحث والتطوير في مجال الأدوية وإنتاج تركيبات يمكن استخدامها في صناعة الأدوية.

وأضاف أن هذا النظام لم يتم استخدامه حتى الآن في مصر أو المنطقة العربية بسبب حداثته، ولكن يشكل تهديدًا خطيرًا بسبب كونه كودًا مفتوح المصدر، ما يعني أن قطاعات مختلفة مثل الأدوية والبترول والتكنولوجيا يمكنها أن تتعامل معه وتجعله يتخذ القرارات بشكل مستقل، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على البشرية.

وحذر الدكتور عمرو صبحي من أنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن البشرية تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذه التكنولوجيا المتقدمة، قائلًا: "حضرنا العفريت هنعرف نصرفه؟".