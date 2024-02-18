اللواء العبيدي.. جنرال يمني طالته يد الغدر في شقة فيصل (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اللواء العبيدي، جنرال يمني عاد للتو من جولة سياسية بتركيا، استقر في شقة بمنطقة فيصل. ظهوره الأخير يوم الخميس الماضي ليختفي بعدها عن الأنظار حتى اكتشف أخوه وأصدقاءه الطامة الكبرى.

اللواء العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية عثرت عليه الشرطة فجر الأحد مقتولا داخل شقة بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة ليتحول شارع العشرين إلى ثكنة عسكرية تشهد ظهورًا دبلوماسيًا مميزًا؛ نظرًا لهوية المجني عليه العسكرية.

اللواء حسن العبيدي حضر إلى القاهرة منذ 20 يومًا، قبل أن يطير إلى أنقرة للقاء قيادات سياسية وشخصيات دينية واجتماعية ضمن تسويقه لـ"جبهة الإنقاذ الوطني".

جولة الجنرال اليمني شملت القاهرة، لكن اللواء العبيدي لم يكمل مشواره المزعوم، عثر على جثته مكبل اليدين والقدمين مصابًا بعدة طعنات في الجسم وسط بعثرة في محتويات الشقة.

توافد رجال المباحث الجنائية على مسرح الجريمة بشارع الشهيد أحمد حمدي متفرع من شارع العشرين تزامنًا مع وصول محققي النيابة العامة لمعاينة مداخل ومخارج الشقة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على دواقع الحادث.

معاينة رجال المباحث بقسم بولاق الدكرور بينت مقتل حسن صالح محمد جلال 50 سنة إثر تعرضه لوصلة تعذيب وطعنات متفرقة، عثر على جثته مهشم الرأس إثر تعرضه للضرب فضلا عن وضع قطعة قماش في فمه لمنعه من الاستغاثة.

لغز السيارة الملاكي أسفل منزل العبيدي

شقيق المجني عليه فجر مفاجأة قد تقود المباحث الجنائية إلى الجناة، قال إن أخيه اعتاد استئجار سيارة ملاكي يقودها في تنقلاته الداخلية ليشير إلى احتفائها من أسفل العقار تزامنًا مع وقوع الجريمة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة انتقل إلى مسرح الجريمة على رأس فريق أمني رفيع المستوى يقوده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية؛ لتوزيع الأدوار على عناصر البحث المشاركين في التحقيق.

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السفارة اليمنية تعلق على مقتل اللواء العبيدي

السفارة اليمنية بالقاهرة أعلنت أن الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة العثور على جثة لواء، بالجيش اليمني، داخل شقته.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الأحد؛ "تتابع سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة".

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