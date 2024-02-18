حلم الأمومة حولها إلى متهمة.. مأساة سيدة داخل حجز قسم الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طوال عقد من الزمان، حلم الأمومة راود ربة منزل سودانية، طرقت جميع الأبواب لسماع كلمة "ماما" لكن إرادة الله فوق كل شيء لتنفصل عن زوجها.

مأساة السيدة الأربعينية لم تنته عند الطلاق، ظلت مشاعر الأمومة المدفونة بين ضلوعها تدفعها نحو مزيد من السعي إلا أن تلك المرة سلكت طريق الشر فجاءت النهاية صادمة.

على ناصية أحد شوارع حي الطالبية غرب الجيزة، راقبت السيدة حركة الشارع، تنتظر هدف سهل المنال حتى وقعت أنظارها على طفل لا يتجاوز الثلاث سنوات.

شرعت في خطفه في غفلة من والدته لكن القدر كان رحيمًا بالأخيرة، لاحظت تصرفاتها واستغاثت بالأهالي الذين مدو إليها يد العون وأحبطوا مخطط السودانية.

الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية دفع بقوة أمنية للقبض على المشكو في حقها واصطحابها ووالدي الطفل إلى القسم. السيدة حالت استعطاف المباحث "غصب عني.. أنا ست ونفسي أبقى أم" لكن الكلبشات الحديدية كانت في انتظارها خارج غرفة التحقيق.