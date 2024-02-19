جثة ممزقة بسكين تثير لغزًا في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جريمة قتل جديدة شهدها حي منشأة ناصر بالقاهرة مزق الجاني جسد ضحيته بسكين.

مأمور قسم شرطة منشأة بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل.

اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة وجه وجه رئيس مباحث القطاع وضباط البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

التحريات الأولية توصلت إلى مقتل "عبدالرحمن.ج" بطعنات سكين نافذة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وباشرت التحقيق.