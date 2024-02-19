بمشاركة الحكومة.. ضياء رشوان: عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، معلنا ان اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا اليوم؛ لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي.

وأوضح أن اجتماع اليوم ناقش مواعيد بدء الاجتماعات والقضايا التي ستناقش، مشيرا إلى أن الجلسات ستكون مغلقة وعلنية، ومتخصصة، وبمشاركة الحكومة.

وواصل: "نأمل في الحوار الوطني بختام الأسبوع المقبل أن يكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة".

واختتم رشوان، تصريحاته: نحاول الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وعاجلة وتجاوب على سؤال كيف ومتى.