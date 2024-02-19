اليوم.. محاكمة المتهمين باستدراج وخطف طالب في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين باختطاف طالب والتعدي علية داخل سنتر تعليمي بالبدرشين

وتضمن أمر إحالة المتهمين للجنايات في القضية التي حملت رقم 23953 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهمين "إكرامي. س"، "وعبد الواحد.ع"، و"باسم. ع"، و"عزت. ش"، و"سها.ع"، هاربين، اتفقوا على خطف "خالد.ه" وأعدوا مخططًا لذلك، حيث خطف الثالث والرابع واشترك معهما الباقي في الجريمة، حال سير المجني عليه بالطريق العام، أشهر المتهمين في وجهه سلاح أبيض "كتر"، مهددين إياه واصطحابه إلى سطح العقار محل الواقعة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تبين من أمر الإحالة أن المتهم الأول خطف المجني عليه واشترك الباقي معه بأن اتفقوا على خطفه وأعدوا مخططًا لذلك وتنفيذا له قام الأول باستيقافه مشهرا بوجهه سلاح أبيض مهدده فاصطحبه إلى سطح العقار محل الواقعة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصائه بعيدًا عن أعين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات.