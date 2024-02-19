شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح غدا معرض "أهلا رمضان" الرئيسى فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة الجيزة، غدًا الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بالعمرانية؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيضات جيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يقام المعرض بأرض الشركة الشرقية للدخان بجوار محور كمال عامر على مساحة 2000 متر، ومن المقرر أن يتيح ولمدة شهر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية كالأرز والمكرونة والزيت والسكر والدقيق والتوابل واللحوم والدواجن وبلح وياميش رمضان.

وفي سياق متصل، بدأت المحافظة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين تجهيز معرض لـ"أهلًا رمضان" على مساحة 450 متر في شارع عمر بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ومعرض آخر على مساحة 800 متر بشارع المطار في إمبابة، على أن يتم افتتاحهما خلال الأيام القليلة القادمة.

وتواصل المحافظة حملاتها الرقابية والتفتيشية لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.