نشرة التوك شو| أسباب انتشار السجائر الصيني وتوقعات أسعار مواد البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

شعبة مواد البناء تكشف عن توقعاتها للأسعار خلال الفترة المقبلة

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن أسعار مواد البناء شهدت حالة من الارتباك خلال شهري ديسمبر ويناير نتيجة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية. وأشار بشكل خاص إلى ارتفاع سعر الحديد في بداية يناير بمقدار ثلاثة أضعاف، حيث قفز من 45 إلى 55 ألف جنيه للطن على أرض المصنع، ووصل سعر المستهلك إلى 62 ألف جنيه.

في مداخلة هاتفية على برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "cbc"، أوضح الزيني أنه بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية وتدخل الدولة، تم تحقيق انخفاض في أسعار مواد البناء بمقدار 10 إلى 12 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أسعار مواد البناء تتراوح حاليًا بين 48 و 49,920 جنيه للطن على أرض المصنع، وبين 50 و 52 أو 53 ألف جنيه للمستهلك في محافظات الصعيد. وأكد أن مواد البناء متوفرة بكميات كافية، وأن أسعار الأسمنت مستقرة.

ولفت الزيني إلى وجود حالة من الركود في السوق، متوقعًا حدوث انخفاض في أسعار مواد البناء بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

بمشاركة الحكومة.. ضياء رشوان: عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الأسبوع المقبل

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، معلنا ان اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا اليوم؛ لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي.

وأوضح أن اجتماع اليوم ناقش مواعيد بدء الاجتماعات والقضايا التي ستناقش، مشيرا إلى أن الجلسات ستكون مغلقة وعلنية، ومتخصصة، وبمشاركة الحكومة.

وواصل: "نأمل في الحوار الوطني بختام الأسبوع المقبل أن يكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة".

شعبة الدخان تكشف أسباب انتشار السجائر الصيني في الأسواق

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الغرف التجارية، أسباب انتشار السجائر الصيني في الأسواق خلال الفترة الماضية.

قال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: السوق مفيهوش سجاير، وعشان تملى الفراغ كان لازم تجيب سجاير من برة.

أضاف رئيس شعبة السجائر: لما يبقى فيه احتكار والقائم على هذا الاحتكار لا يقوم بمسؤولياته في توفير الصنف لجميع المحافظات يظهر العوار وبالتالي يزداد التهريب لسد الفجوة.

أوضح إمبابي: رخصتي جلوبال وإيسترن كومباني الموقعة مع الدولة تحظر استيراد السجائر من الخارج، السيناريو يتكرر لرابع مرة في أقل من عام، طالما احتركت السوق لازم تعمل وفرة في المعروض من السلعة.

وناشد رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الغرف التجارية، رئيس الوزراء بطرح رخصة تصنيع السجائر للمستثمرين، فيه مستثمرين على استعداد لدفع قيمة رخصة التصنيع بقيم أعلى بكثير مقارنة بـ جلوبال، وقتها حيكون فيه منافسة ووفرة في السجائر ولن يلجأ السوق للسجائر المهربة.

بائع البرتقال الداعم لغزة: مديون بـ70 ألف جنيه وبحاول أسددها

قال الفكهاني ربيع حسن، بطل فيديو بائع البرتقال الداعم لمساعدات غزة: "ألقيت البرتقال علي شاحنات المساعدات اللي رايحة قطاع غزة لإني عايز الفلسطينيين ياكلوا زي ما إحنا بناكل ويعيشوا زي ما إحنا عايشين".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد: "يارتني كان عندي أكتر من كده وأعمل أكتر من كده مع إخواتنا الفلسطينيين".

وتابع بطل فيديو بائع البرتقال الداعم لغزة: "أنا مكسبي في اليوم اوقات يكون 200 جنيه وأوقات أخرى 300 جنيه، وأنا في الأساس مديون بـ70 ألف جنيه وبحاول أسدد ديوني".

متحدث الوزراء: إزالة 1438 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالمحافظات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، موقف إزالات التعديات على الأراضي.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات".

وتابع: "تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة بمختلف المحافظات، فضلًا عن إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.



السجيني عن قانون الجبانات: الإحالة أصبحت رسمية وتم دعوة جميع أطراف الحكومة

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك اجتماعات في مجلس النواب بشأن قانون الجبانات، منوهًا بأن الإحالة أصبحت رسمية من أجل التحرك وتم دعوة جميع أطراف الحكومة، مشددًا على أنه تناول هذه القانون في فلسفته من حيث النسق الحضاري، موضحا أن هناك أنماط بنائية بعيد عن المعتاد عليها.

وشدد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، على أن المقابر الجديدة تم تخطيطها وهناك بعض الإشكاليات في مناطق السيارات وقلة العنصر الحضري، مضيفًا: "هناك "مافيا" استولت على الأمور الخاصة بالمقابر وهناك إشكالية في عدد المقابر المتاحة".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التشريع ليس هو العصا السحرية للإصلاح في أي جهة وتبقى الأجهزة التنفيذية هي المعنية بتطبيق القوانين، مؤكدًا أن هناك ندرة في المقابر القريبة من المدن، والمحليات تطرح مقابر جديدة ويتقدم المواطن لها ويتناول التعاقد بطريقة أو بأخرى.

شعبة الخضر عن ارتفاع سعر الثوم: نصدره لأوروبا ونستورده من الصين

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أزمة في الثوم الصيني والذي وصل سعره لرقم كبير وهو متعلق بالدولار ، ويتم استيراده بالدولار ويناشد اللجوء للثوم المصري ويتواجد بالسوق المصري من 20 لـ30 جنيهًا.

وأضاف نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فائدة الثوم الصيني أقل من الثوم المصري وليس هناك أزمة في منتج يزرع في مصر.

وأوضح أن الثوم البلدي موجود ويزرع في مصر ويتم تصديره إلى دول أوروبا ورغم ذلك يتم استيراد الثوم الصيني، ولابد من تقليل الاستهلاك من الثوم الصيني بسبب أنه يتم استيراده من الخارج.

وتابع حاتم النجيب: "الثوم البلدي أفضل من نظيره الصيني في التخزين، والموسم الجديد للمحصول بدأ منذ أسابيع وسعره مستمر بالانخفاض خلال الفترة المقبلة وسيكون هناك إتاحة كبيرة في الأسواق".