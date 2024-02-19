غدًا.. "حزب مصر أكتوبر" ينظم ملتقى توظيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– عمرو صالح:

وقعت أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الجيزة بقيادة المستشار ناصر جابر حسان، بروتوكول تعاون مع إحدى شركات التطوير الأمني، لتوفير عدد من فرص العمل للشباب.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تنظيم ملتقى توظيفي غدا بمقر الحزب بالأمانة المركزية بمنطقة التجمع الخامس، فى تمام الساعة الخامسة عصرا، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء الأمانة المركزية وأمانة الجيزة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن البروتوكول يأتي في إطار حرص الحزب على مساعدة الدولة فى توفير بعض فرص العمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الحزب يعمل منذ مدة على برنامج يهدف للتعاون مع شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وفي سياق متصل قال ناصر جابر الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، إن الملتقى سوف يعقد على مدار عدة أيام سوف يتم الإعلان عنها، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دورية لهم من قبل أمانة قطاع الأعمال بالجيزة، منوها إلى أنه سيتم تعميم المبادرة في عدد من المحافظات، فى إطار مشاركة القطاع الخاص فى خفض نسبة البطالة.

وأضاف " جابر" سيتم عمل دورات تدريبية لمن يتم اختيارهم وفق الشروط الموضوعة للحصول على الوظائف المعلن عنها وفق بروتوكول التعاون، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل ووجود كوادر مؤهلة في مجال العمل.

يأتي ذلك إيمانًا بدور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مساندة أجهزة الدولة المصرية للحد من البطالة.