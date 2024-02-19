"لمياء" تطلب خلع زوجها:"بيعلي صوته عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "لمياء.ح"، 30 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "صوته عالي عليا بسبب ومن غير سبب.. وحاله اتغير".

تقول الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2701 لسنة 2022: تعرفت على زوجي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وبعد فترة من التحدث معه تقدم لخطبتي، ثم وافقت أسرتي عليه وبعد شهرين تمت الزيجة وسط الأهل والأصدقاء.

تضيف الزوجة: "بعد الزواج وجدته شاب ملتزم وكلما طالبته بشئ يفعل المستحيل من أجل تلبيته حتى لا يجدني منزعجة، وكلما لاحظ شعوري بالملل يصطحبني معه برحلة خارج القاهرة لأيام".

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها قائلة: "بعد فترة وبدون أسباب بدأ زوجي في تغيير سلوكه ورفع صوته، فتركته لفترة حيث اعتقدت أن لديه مشكلة بعمله، لكنه اعتاد الشجار معي، وذات يوم دخل الغرفة وقام بالتشاجر معي بدون سبب حتى أنه قام بتكسير بعض مستلزمات غرفة النوم".

تضيف: "نقلت إقامتي حينها هاربة إلى منزل أهلي وبعد تدخل والدي، حاول زوجي حل الأمر وديًا، وبعد عودتي لمنزل الزوجية عادة مرة أخرى إلى سلوكه، وقتها اتخذت قرار بالانفصال لكنه هرب ورفض الطلاق".

تختتم الزوجة: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع، لشعوري باستحالة المعيشة معه، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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