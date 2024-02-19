أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولى للطاقة "إيجبس 2024"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا: "شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا.. تراجع بنسبة 40 – 50 % والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.. ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده".

بدء جلسة استماع بالعدل الدولية حول شرعية احتلال أراضى فلسطين منذ 67 انطلقت جلسة استماع، اليوم الإثنين داخل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المستمر منذ عقود. استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وفداً من مجلس النواب الأمريكي يزور القاهرة حالياً، وبحث الجانبان الحرب في غزة. قام د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية بعرض 5 خرائط للأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية توضح حقيقه الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني عبر العقود الماضية دون وجه حق . وزير الخارجية الفلسطيني يعرض 5 خرائط تؤكد احتلال الأراضي الفلسطينية دون حق وزير الخارجية يبحث مع وفد من مجلس النواب الأمريكى الحرب فى غزة

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تأسيس وإضافة مساحات جديدة للمناطق الخالية من مرض العفن البني في البطاطس بواقع 1366 فدان لموسم 2024/2025 ليصبح مساحة المناطق الخالية من المرض حتى الآن حوالي 694 ألف و 537 فدان. الزراعة: زيادة مساحة المناطق الخالية من العفن البني للبطاطس لـ695 ألف فدان

كشفت وزارة النقل عن نسب تنفيذ مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة بميناء الإسكندرية، الجارى تنفيذه، حيث نشرت صور توضح نسب التنفيذ حتى الآن، ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 ملايين طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا. كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدء فصل الربيع يوم الأربعاء الموافق 20 مارس المقبل، في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. معهد الفلك: 20 مارس بدء فصل الربيع ومدته 92 يوما وزارة النقل: إنشاء رصيف جديد بميناء الدخيلة يوفر 2000 فرصة عمل

الرئيس السيسى: الدولة المصرية حريصة على تنفيذ التعهدات المالية

طقس اليوم.. ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا على الطرق والعظمى 21 والصغرى 12

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا بالحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك تكريم اسم العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى الراحل، خلال زيارة مجلس الأهلى الى مقر الزمالك ميت عقبة اليوم. ومن المقرر أن يتم إهداء مجلس الأهلى درع باسم العامرى فاروق على هامش الزيارة التي تتم بعد قليل بمقر نادى الزمالك.

الزمالك يكرم اسم العامرى فاروق فى زيارة الأهلى لميت عقبة