شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تطور منظومة إشارات قطارات السكة الحديد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنه جارى الاستمرار باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية، موضحة أنه تم حتى الآن الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطي القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير الإشارات على القاهرة أسوان في المسافة من بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم.

وأضافت وزارة النقل، أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم، وهو ما يساهم فى تقليل زمن الرحلات ورفع مستويات السلامة والحد من الحوادث، حيث يتم تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات بالتعاون مع البنك الدولي.

ويضم مشروع التطوير أيضا، خط بنها / بورسعيد وخط طنطا المنصورة دمياط والذي يتم تطويره وازدواجه أيضا بالتعاون شركاء التنمية مثل الصندوق الكويتي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.