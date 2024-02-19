شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تنشئ "سكة حديد" من ميناء أكتوبر الجاف لخط المناشىي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع البنك الدولي، حيث يشتمل على ثلاثة مشروعات، الأول هو إنشاء وصلة سكة حديد من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي بطول 68 كم، بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد، وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كم من خط الواحات.

أما المشروع الثاني هو إزدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم، والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

وأكدت وزارة النقل أنه تم انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي / 6 أكتوبر ومد أعمال الجسور والإنتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد وجاري مراجعته من قبل الاستشاري العام.

ولهذا الخط اللوجيستي أهمية كبرى، لأنه يخدم الممر اللوجيستي القاهرة الاسكندرية ويخدم الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر ومدينة السادات.