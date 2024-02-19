شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدرسة المتفوقين بالعبور يفوزون بـ6 مراكز فى مسابقة EISTF والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem، والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فوز 6 مشروعات بمراكز متقدمة فى مسابقة EISTF، موضحة أنه فازت 6 مشروعات فى الفئات المختلفة للمسابقة على النحو التالى:

- حصل الطالب عمر يحيى محمد على المركز الأول فى فئة Physical and Chemical Energy، وحصل الطالبان عمر ياسر صبحى وماركو عاطف ابراهيم على المركز الأول فى فئة Material Science، كما حصل الطالبان بدر محمد عنتر وعمرو محمد سعدالدين على المركز الثانى فى فئة Physical and Chemical Energy.

- وحصل الطالبان مازن خالد محمد وخالد وليد سيد على المركز الثانى فى فئة Material Science، كما حصلت الطالبتان دارين طاهر سيد ومارفى وائل شوقى على المركز الثانى فى فئة Biology and Medicine، كما حصل الطالبان محمد حمدان عبد الحليم محمد ماهر احمد على المركز الثالث فى فئة Engineering.