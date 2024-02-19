محافظ الجيزة: توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لافتتاح معرض أهلا رمضان، بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، للسلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والمقام بالتعاون مع الجهات المعنية والمقرر افتتاحه خلال أيام، في إطار خطة التوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية بالمحافظة.

وأكد راشد، بحسب بيان صحفي، الإثنين، أن المعارض تأتي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، حيث تم السعي نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة؛ بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين، والاستعداد لشهر رمضان الكريم .

وأشار محافظ الجيزة، أن المعارض المقرر افتتاحها خلال أيام، تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكل المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتابع المحافظ: يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز المحافظة، وستساهم فى تخفيف العبء على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.