رئيس شركة العاصمة الإدارية: إعلان اسم التحالف الفائز بتخطيط 3 مراحل خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة بصدد الإعلان عن التحالف الفائز بتخطيط المرحلة الثانية والثالثة والرابعة بمشروع العاصمة الإدارية خلال أيام.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه تم إنهاء 70% من المرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف في خلال المؤتمر الذي عقد اليوم، أن هناك حوالي 48 ألف موظف يمارسون عملهم من المقرات الوزارية المختلفة بالعاصمة الإدارية، كما أن هناك 6 جامعات و12 مدرسة تعمل بكامل طاقتهم في العاصمة الإدارية، وهناك تزايد للخدمات باستمرار.

وأوضح أن العاصمة الإدارية أصبحت حلم يتحقق، وأصبح لها قيمة اسنثمارية قوية، وهناك دعم قوي تقدمه شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لكافة المطورين العاملين بها.