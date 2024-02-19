سقوط 5 أشخاص بتهمة سرقة أسلاك النحاس بموقع تحت الإنشاء بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة كمية من أسلاك النحاس بالإكراه، باستخدام سلاح ناري وسيارة "نقل" من داخل موقع تحت الإنشاء يعمل به أحدهم، وبحوزتهم (مبلغ مالي- طبنجة صوت- سيارة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الطبنجة والسيارة، وتصرفيهم المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" تم ضبطه .

كما ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

وضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخليفة لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مخزن.

وبحوزتهما (2 جوال بلاستيكي يحتويان على "محول كهربائي، كابل كهرباء، عدد من الأدوات والعدة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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