دولارات مطموسة.. كيف سقط "عصابة الطالبية" في قبضة الأمن؟ (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة، تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية، وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.

معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (4 أشخاص، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية واتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (مبلغ من العملات الأجنبية "مُقلدة" - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"مسكه في أوضة النوم".. قرار عاجل بواقعة ضبط موظف لزوجته وعشيقها بالقطامية

هبة قطب في ورطة بأكتوبر

حلم الأمومة حولها إلى متهمة.. مأساة سيدة داخل حجز قسم الطالبية

"كلوا البط والحمام".. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية

"جثة وبركة دماء وسط الشارع".. حكاية مقتل الأسطى "روشه" في أتوبيس برطس (فيديو وصور)

غدر صديق الأب.. أوهم الصغيرة بالحب وعاشرها كالأزواج

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها