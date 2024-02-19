إلغاء البراءة.. حكم جديد ضد مرتضى منصور بقضية سب الخطيب (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بقبول استئناف على براءة مرتضى منصور من تهمة سبّ وقذف محمود الخطيب، وغرمته 20 ألف جنيه.

وجاء منطوق الحُكم "قضت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية بجلسة اليوم برئاسة المستشار بدر السبكي بإلغاء حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة المتهم في القضية رقم 836 لسنة 2023 مستأنف اقتصادية وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه"

وكشفت أوراق الدعوى، لأنه في يوم 4/9/2022 تعدى مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

كان محمد عثمان المستشار القانوني، للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن محمود الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب القذف.

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