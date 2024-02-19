الإعدام شنقًا لمتهمين والمشدد لـ2 آخرين بـ "جماعة حازمون الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، بمعاقبة متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقاً، والسجن المشدد 15 سنة لـ 2 أخرين، وبراءة متهم واحد، في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نـبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وجاء أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم الإعدام كلا من: (محمود. أ.م.) مُدرس، و(مصطفى. أ.ع) فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية.

والسجن المشدد 15 سنه لـ (عبد الكريم. ش. ع) مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش، و(عماد. ع. ش) يعمل سائق، مع وضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، عقب قضائهما مدة العقوبة المقضي بها، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، والصادر بحقه حكم ببراءة، (مصطفى. ع. ع.) موظف فيزيائي بمصلحة الجمارك وزارة المالية، مما أسند إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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