شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خدمة صحية متكاملة لمستحقى معاش الضمان وتكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين يقدم خدمة صحية متكاملة لمستحقيه من معاش الضمان وتكافل وكرامة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الخدمة الطبية المقدمة تبدأ من الكشف والفحص الطبى وحتى الجراحات الدقيقة والغسيل الكلوى وعلاج الاورام حيث ان جميع الخدمات بالمجان .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 4500 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى (عام وتخصصي ونوعي)، حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال الاحتياج لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأشارت الوزارة، إلى إحالة 4811 منتفعًا من الوحدات الصحية (منشآت الرعاية الأولية) إلى مستشفيات الإحالة لتلقي الخدمات الطبية اللازمة، كما تم إصدار 24 موافقة لتقديم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة بالمجان.