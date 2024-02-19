مقتل اللواء العبيدي.. حكاية مجلس الدم في شقة الجنرال اليمني (أسرار وكواليس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"دينا" و"منة" فتاتان أكبرهما عمرها 22 سنة، تعرفتا على اللواء حسن العبيدي خلال إقامته في القاهرة، نشأت بينهم علاقة خلال ترددهما عى شقته بشارع العشرين بمنطقة فيصل غرب الجيزة. الحالة المادية للصغيرتين دفعتهما للتفكير في الاستفادة من ثراء الجنرال اليمني لاسيما قرب مغادرته البلاد.

مجلس الدم ضم الفتاتين ومسجل خطر يدعى "رمضان 29 سنة" وخراط يدعى "عبده عسلية 19 سنة"، وضعوا خطة شيطانية لسرقة مبالغ مالية ومجوهرات اللواء العبيدي خلف ستار سهرة حمراء في منزله. مساء 16 فبراير الجاري حضرت الفتاتان إلى شقة المسؤول العسكري البارز حسب اتفاق مسبق.

دست الفتاتان أقراصًا منومة له داخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من دخول مسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا. استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.

اختفاء كشف جثة اللواء العبيدي

اللواء حسن العبيدي حضر إلى القاهرة منذ 20 يومًا، قبل أن يطير إلى أنقرة للقاء قيادات سياسية وشخصيات دينية واجتماعية ضمن تسويقه لـ"جبهة الإنقاذ الوطني".

اللواء العبيدي، جنرال يمني عاد للتو من جولة سياسية بتركيا، استقر في شقة بمنطقة فيصل. ظهوره الأخير يوم الخميس الماضي ليختفي بعدها عن الأنظار حتى اكتشف أخوه وأصدقاءه الطامة الكبرى.

مدير دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية عثرت عليه الشرطة فجر الأحد مقتولا داخل شقة بمنطقة فيصل غرب محافظة الجيزة ليتحول شارع العشرين إلى ثكنة عسكرية تشهد ظهورًا دبلوماسيًا مميزًا؛ نظرًا لهوية المجني عليه العسكرية.

معاينة رجال المباحث بقسم بولاق الدكرور بينت مقتل حسن صالح محمد جلال 50 سنة إثر تعرضه لوصلة تعذيب وطعنات متفرقة، عثر على جثته مهشم الرأس إثر تعرضه للضرب فضلا عن وضع قطعة قماش في فمه لمنعه من الاستغاثة.

لغز السيارة الملاكي أسفل منزل العبيدي

شقيق المجني عليه فجر مفاجأة قد تقود المباحث الجنائية إلى الجناة، قال إن أخيه اعتاد استئجار سيارة ملاكي يقودها في تنقلاته الداخلية ليشير إلى احتفائها من أسفل العقار تزامنًا مع وقوع الجريمة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة انتقل إلى مسرح الجريمة على رأس فريق أمني رفيع المستوى يقوده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية؛ لتوزيع الأدوار على عناصر البحث المشاركين في التحقيق.

فريق بحث بأمر الوزير

فريق أمني ضم 50 ضابطًا بمختلف القطاعات بالجيزة قاده اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية عكفوا على تتبع خيوط القضية. كاميرات المراقبة وفحص المترددين على العقار -مسرح الجريمة- وفحص سجل مكالمات اللواء العبيدي قادت رجال المباحث إلى تحديد مرتكبي الجريمة في أقل من 24 ساعة.

بالعرض على اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، منح فريق البحث الضوء الأخضر لضبط المتهمين بعد استصدار إذن من النيابة العامة. مأموريات متزامنة ألقت القبض عليهم وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين.

الشرطة ألقت القبض على "أية. ر"23 سنة، ابنة زوجة المتهم الأول سبق اتهامها في قضية مخدرات؛ لإخفائها جزء من المسروقات، لتسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام انتهت بمكالمة شكر من وزير الداخلية لمساعده لقطاع الأمن العام على الجهود المبذولة.

السفارة اليمنية تعلق على مقتل اللواء العبيدي

السفارة اليمنية تقدمت بجزيل الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية ممثلة بقيادة وزارة الداخلية ومديرية أمن محافظة الجيزة على تجاوبها السريع وتمكنها من ضبط الجناة والمسروقات في فترة وجيزة، والتي اتضح من نتائج التحقيق أن دوافعها جنائية بهدف السرقة.

ذكرت في بيان "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجددا على عمق العلاقات اليمنية المصرية والتعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة في البلدين، وسيقوم المختصون بالسفارة باستكمال إجراءات استلام جثمان الفقيد وترتيبات الدفن".

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