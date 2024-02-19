استعراض بسيارة وسلاح.. الأمن يكشف ملابسات "فيديو الزيتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على شخصين لقيام أحدهما بقيادة سيارة أثناء تواجد الآخر أعلى سقفها حاملاً سلاح أبيض بمنطقة الزيتون.

تابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على تطبيق "واتس آب" متضمناً قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء تواجد آخر أعلى سقف السيارة حاملاً سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة أثناء نقل بعض المنقولات لمسكن أحدهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .