شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: استهدفنا بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال قال إنه استهدف بنية تحتية لحزب الله قرب صيدا جنوبي لبنان، كما تم إصابة 8 أشخاص جراء قصف للاحتلال قرب صيدا جنوبي لبنان.

وفى وقت سابق، قال جيش الاحتلال: قصفنا بالمدفعية أهدافا فى علما الشعب والظاهرة جنوب لبنان، معلنا عن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة يارون، وذلك وفق خبر على قناة "القاهرة الإخبارية".

ويشهد جنوب لبنان، على مدى الأشهر القليلة الماضية، قصفًا مُتبادلًا بين إسرائيل وحزب الله، تحديدًا في بلدة حولا وأطراف بلدة ميس الجبل، وعيتا الشعب، وموقع الراهب، بالإضافة إلى الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.