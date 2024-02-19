"مشكلة عالمية".. "الغرف التجارية" تكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار البن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن، عن أسباب الارتفاع الجنوني في أسعار البن بعد وصوله إلى 900 جنيهًا للكيلو، موضحًا: "هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل الدول المنتجة تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل".

وأضاف "نظمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط".

وتشهد الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار القهوة، حيث وصل سعر بعض الأنواع إلى 900 جنيه للكيلو، ما شكل قلقا كبيرا لمحبي القهوة.

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