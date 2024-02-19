أحمد موسى يكشف آخر تطورات الأزمة الدبلوماسية بين البرازيل وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل التطورات التي حدثت في اللحظات الأخيرة بين البرازيل وإسرائيل بشأن موقفها من العدوان الغاشم في غزة وطرد السفير الإسرائيلي من البرازيل وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن رئيس البرازيل تحدث خلال القمة الإفريقية عن مجازر ترتكبها قوات الاحتلال، وشبه ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بما فعله هتلر والنازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا هاجم الكيان الإسرائيلي المحتل بقوة خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وقال إن ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لا مثيل له.

وأشار موسى إلى أن الرئيس البرازيلي اتخذ قرارًا سريعًا بعد تصريحاته اليوم، وقام على الفور بطرد السفير الإسرائيلي من بلاده وسحب السفير البرازيلي من تل أبيب.

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