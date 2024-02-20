عمرو أديب يستنكر الهجوم على وزير التموين: "هو ذنبه إيه؟"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الهجوم على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعدما شهد افتتاح معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة تكدسًا كبيرًا من المواطنين أمام التجار على شراء السلع، قائلا: "هو مال وزير التموين.. ايه التقصير اللي عمله؟".

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: ليه بتهاجموا وزير التموين، لو جبتوا وزير تموين من سويسرا هيعمل ايه"، مضيفا: "وزير التموين معندوش عشان يوزع على الناس.. هناك أزمة اقتصادية الأشياء لن تكون متوفرة".

وأشار إلى أن عدم توافر بعض السلع أمر متوقع في الأزمات الاقتصادية، مضيفًا: "هناك أزمة اقتصادية فالأشياء لن تكون متوفرة، الوزير مش عاوز يقولها عشان ميضيقاكش، أنت في بيتك عارف توفر كل احتياجاتك زي الأول، هو إيه ذنب وزير التموين؟".

وتساءل مقدم "الحكاية": "هل أنت كمواطن عارف تشتري لحمة زي ما كنت بتشتري؟ هل عارف تجيب كيس سكر من السوق؟ هو ذنبه إيه الراجل، هيعمل إيه يعني؟، منوهًا بأن الرئيس السيسي تحدث اليوم على انخفاض دخل قناة السويس 50%، معلقا: "ده كان ريع ثابت بيدخل ليك يروح للقمح ولحاجات تانية نزل النص".