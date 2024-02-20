"زراعة الشيوخ" توصي بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعي والترويج للمنتجات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكة.

وقال المهندس عبدالسلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى توصيات لمواجهة التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.

واقترح "الجبلي"، حث المصدرين علي، تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره.

واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عدد من التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، في مقدمتها، طرق النقل، مشيرًا إلي ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.

وأضاف، أيضا أن هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبًا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى، موضحا أن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل ١١% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة 9.6 ملايين فدان.

وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعي، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية والتوسع في البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.