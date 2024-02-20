"لميس" تطلب خلع زوجها: "بيحلق بـ 3000 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "لميس. ح"، 31 سنة، صاحبة محلات لبيع الملابس الحريمى، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب بخلع زوجها، مبررةً طلبها: "لقيت في جيب الجاكت إيصال بدفع 3000 ألف جنيه قيمة الحلاقة الأسبوعية".

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2049 لسنة 2022، بأنها تعرفت على زوجها خلال رجوعها من خارج مصر على الطائرة، وبعد محادثات دامت ساعات وتم استكمالها على الهاتف المحمول، تم الاتفاق بيننا على الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، زواج دام سنة فقط.

تكمل الزوجة حديثها قائلة: "وجدته بعد الزواج شخص مسئول ويجيد الاهتمام بنفسه فقط ومسئوليته ولم أجد نفسي من اهتماماته نهائياً، حاولت معاملته بنفس الطريقة التى يقوم بها لكنه اعترض على التصرفات ووجدت نفسي بالنسباله غير موجودة في حياته "خدني يكمل نص دينه فقط".

تشكو الزوجة زوجها لمنزل أهلها ودموعها لا تتوقف وتشعر كأنها بحلم، مرددة كلمات "مش هو الشاب الذي اختاره قلبي ووافقت علي الزواج منه"، حاول والدها حل الوضع بينهما لكنه لم يوفق فى ذلك.

فلجأت الى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للتخلص من تلك الشخصية، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.