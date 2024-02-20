النشرة الصباحية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية مرتفعة على بعض الأماكن حيث البدء الفعلي للحركة المرورية، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 60 % تزامنًا مع الذروة الصباحية.

وسجلت شاشات غرفة عمليات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور.

البداية من الطريق الزراعي الذي شهد زحاما مروريا للقادم من ميت نما والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وسط انتشار مكثف لرجال المرور.

وتم رصد كثافات أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحاما مروريا بمنطقتي المرج والمؤسسة.

تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي.

توجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير، أيضا كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر من رمضان إلى مطلع كوبري الحرفيين وجوزيف تيتو.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبري 15 مايو وعباس، واتخاذ كوبري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.

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