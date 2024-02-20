استغاثة تنقذ يمني داخل فندق بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب رجل خليجي بحالة ضيق في التنفس داخل أحد الفنادق بحي الدقي وسط الجيزة.

استغاثة وردت إلى شرطة النجدة أنقذت الخمسيني بسرعة نقله إلى مستشفى خاص.

صاحب الجنسية اليمنية خضع إلى جلسة علاج لحين استقرار حالته، وانتقلت قوة إلى الفندق للوقوف على ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وأخطر حكمدار الجيزة.

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