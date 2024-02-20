سر العثور على جثة شاب داخل حفرة بأبورواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه داخل حفرة بمنطقة أبو رواش شمال قطاع أكتوبر.

مأمور قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بجوار شركة للبطاريات.

انتقلت اقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر ٢٥ سنة يدعى "ر.ب." إثر سقوطه داخل حفرة.

تم إيداعه مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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