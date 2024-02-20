40 ألف للفائز.. "التعليم" تعلن تفاصيل وجوائز مسابقة "الفنجري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة هيئة قضايا الدولة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لجائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20 ألف جنيه في أي من الموضوعين التاليين: "جهود ذوي الإعاقة في إثراء الفقه الإسلامي- مسئولية رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات".

وأكدت أنه تم تخصيص مبلغ 20 ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 10 آلاف جنيه في أي من الموضوعين.

كما أكدت الوزارة على تخصيص مبلغ 40 ألف جنيه لـ8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة منها عن 5 آلاف جنيه في أى من الموضوعين.

وحددت الوزارة شروط التقديم في المسابقة وهي كالأتي:

- الجائزة مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية.

- يقدم البحث بموجب إيصال استلام بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة - 42 شارع جامعة الدول العربية في ميعاد أقصاه 31 يناير 2025 وذلك من عدد 3 نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد 3 ملخصات للبحث بما لا يقل عن 10 صفحات ولا يتجاوز 20 صفحة.

ويتضمن موجزا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، فضلًا عن CD يتضمن نسخة من البحث PDF و WORD ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط:

- يشترط في البحث أن يكون معدًا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى.

- أن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة.

- ألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال 3 سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره.

- للجنة شئون الوقف طبع أو نشر أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون الرجوع على اللجنة أو الوقف بأي حق قبلها.

- على أصحاب الأبحاث غير الفائزة ضرورة استردادها خلال 3 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة وفي حالة عدم استردادها خلال هذه الفترة يحق لإدارة الجائزة دشتها. للمزيد (اضغط هنا)

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