بالفيديو.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استعرض "الخليج 365"، عبر بث مباشر، آخر التطورات بشأن أسعار الأجهزة الكهربائية، وارتفاعاتها الجنونية خلال الفترة الأخيرة؛ التي تخطت أكثر من 20% منذ ديسمبر الماضي، وأسباب الأزمة، وهل ستشهد الأسعار استقرارًا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث المهندس أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثه عبر "الخليج 365"، عن أسباب الأزمة وسبل حلها.

وقال هلال إن أول أمر يعمل على خفض الأسعار وليس فقط استقرارها؛ هو سرعة الإفراج عن الشحنات في الموانئ، والأمر الثاني هو استقرار سعر الصرف، وعدم وجود سعرَين للدولار، بل سعر موحد.