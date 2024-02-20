بيان جديد من الداخلية بشأن "تأخير" إصدار جوازات السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

كانت الداخلية أصدرت بيانا مماثلا في 4 فبراير الجاري، نفت فيه ما تردد عن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين.



اقرأ أيضا:

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

سهرة حمراء وراء مقتل اللواء العبيدي.. الداخلية تكشف تفاصيل الجريمة- بيان

مقتل اللواء العبيدي.. حكاية مجلس الدم في شقة الجنرال اليمني (أسرار وكواليس)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها