الأمن يشن حملاته على مواقف سيارات عشوائية بشارع جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام العديد من قائدي سيارات الأجرة "ميكروباص" بالموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة بالسير عكس الاتجاه بشارع المقاولون العرب المجاور للموقف.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات مرورية بالمنطقة "محل الشكوى" لضبط كافة المخالفات.

وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن سحب عدد 10 رخصة "سير عكس الاتجاه" - سحب 1100 رخصة متنوعة - تكبيل عدد 1025 سيارة للانتظار في الممنوع - تحرير 1820 مخالفة متنوعة - حجز "15 سيارة ، 14 دراجة نارية" - ضبط 1850 مخالفة تجاوز سرعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجارى استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.