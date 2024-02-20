شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البنوك تلتقى أمين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام للاتحاد الحر أسامة سلمان قمبر وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد، الدكتورة سولاف درويش رئيسة النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات والأعمال المالية، نائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصرى، بمقر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

من جانبه، رحب الأمين العام للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أسامة سلمان، بزيارة الدكتورة سولاف والوفد المرافق لها لمملكة البحرين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين النقابة العامة والاتحاد الحًر، وتعزيز الروابط بين العمال في قطاع البنوك والتجارة والتأمينات والأعمال المالية.

وأضاف أنه تم خلال الزيارة تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه العاملين في هذه القطاعات وسبل الحلول لمواجهتها، مؤكداً على تعزيز التعاون بين النقابة العامة والاتحاد الحُر والعمل المشترك لتحقيق مصالح العمال.

وأعربت رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، الدكتورة سولاف درويش عن شكرها وتقديرها للاتحاد الحُر على حفاوة الاستقبال، مؤكدة على تقديرها للجهود التي يبذلها الاتحاد الحًر في سعيه لحماية حقوق العمال وتعزيز مصالحهم.

كما أشادت بالتعاون المثمر بين النقابة العامة والاتحاد الحُر في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعاملين في مختلف القطاعات العمالية ولاسيما قطاع البنوك والتأمينات والأعمال المالية.