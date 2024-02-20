وزير الأوقاف: 400 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية و100 لأهالي غزة قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح الثلاثاء 20 فبراير 2024م، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحسب بيان، تناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديريات لشهر رمضان المبارك 1445هـ.

وأكد وزير الأوقاف أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، والحرص على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل)، مشيدًا بحملة النظافة لجميع مساجد الجمهورية التي انطلقت أمس الاثنين استعدادًا لاستقبال الشهر الفضيل.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة وضعت برنامجًا مكثفًا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، على النحو التالي:

المقارئ القرآنية:

1. يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد المقرأة النموذجية.

2. يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء لجميع الأئمة غير المسجلين أعضاء مقارئ.

3. يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد مقرأة الأعضاء.

4. يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع مقرأة الجمهور.

5. برنامج ختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى.

الأنشطة الدعوية:

1. الخطب والدروس والقوافل ومجالس الإقراء القائمة.

2. يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف بـ (1119) مسجدًا.

3. يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل.

4. يوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) بـ 3000 مسجد.

5. إقامة أسبوع الدعوة بجميع المساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء عقب صلاة العشاء للأئمة المتميزين.

وأكد وزير الأوقاف، تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن (100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام) يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ بإذن الله تعالى، وتقديم أربعمائة طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام بالأوقاف للأسر الأولى بالرعاية قبل رمضان بإذن الله تعالى.

جدير بالذكر أن سيارة محملة بلحوم صكوك الإطعام توجهت أمس إلى مدينة العريش تمهيدًا لدخولها عبر معبر رفح.