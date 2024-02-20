هل سترتفع أسعار الخضراوات والفاكهة في رمضان لزيادة الإقبال عليها؟.. "الزراعة" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن مصير أسعار الخضراوات والفاكهة خلال شهر رمضان الكريم، والتي اعتاد المواطنون على شرائها بكميات كبيرة طوال الشهر؛ لتناول وجبات غذائية مفيدة ومكتملة العناصر الغذائية؛ تساعدهم على تحمل فترات الصوم .

وقال إبراهيم، خلال حديثه إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، إن الخضراوات والفاكهة متوفرة بالأسواق والمنافذ بكميات كبيرة، ولا مجال للحديث عن وجود أي نقص أو تخوف من عدم وجود أي نوع منها؛ خصوصًا أن شهر رمضان 2024 يحل بعد انتهاء معظم فترات العروات الزراعية.

وأجاب المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة عن سؤال: هل سترتفع أسعار الفاكهة والخضراوات خلال شهر رمضان نتيجة ارتفاع نسب الإقبال عليها؟ قائلاً: نتوقع ثباتًا في الأسعار، إن لم يكن انخفاضًا؛ نظرًا لوجود كميات كبيرة من مختلف الخضراوات والفاكهة بالأسواق.