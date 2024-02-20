رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر مجلس النواب، صقر غُباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والوفد المُرافق له.

وأكد رئيس مجلس النواب، العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة والمستويات.

واستعرض المستشار حنفي جبالي، الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال الطُرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة.

سياسيًا، أكد المستشار حنفي جبالي، تطابق المواقف المصرية – الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أشاد رئيس مجلس النواب، بمستوى التنسيق والتعاون البرلماني المصري – الإماراتي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على أن العلاقات الإماراتية – المصرية ضاربة في جذور التاريخ، مؤكدًا ثقل الوزن المصري إقليميًا وعالميًا، كما أشاد بالتعاون البرلماني الإماراتي المصري في كل المحافل.

وعلى صعيد الوضع الحالي في قطاع غزة، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن ما يحدث في غزة أمر مؤلم أنسانيًا، مُشيدًا بالموقف المصري الصلب في وجه مُخططات التهجير القسري للفلسطينيين ومُنددًا بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة.