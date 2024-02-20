بعد وفاة طفلها.. صعيدية تختطف رضيعًا من أحضان أمه خوفًا من زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات واقعة اختطاف طفل وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط من ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز أنه أثناء تواجدها ببندر البداري، وبرفقتها نجلها الرضيع تقابلت مع إحدى السيدات غير معلومة لها، وأوهمتها بقدرتها على صرف عبوات اللبن المُدعم لطفلها الرضيع من أحد مراكز الصحة ببندر البدارى ، وقامت بالتوجه صحبتها لذات المكان، وعقب وصولهم قامت تلك السيدة باصطحاب الطفل والدلوف داخل المركز لصرف عبوات اللبن إلا أنها قامت بمغافلتها وغادرت وبرفقتها الطفل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط إلى تحديد مرتكبة الواقعة، ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبرفقتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وعللت ذلك لانجابها طفل ووفاته دون إبلاغ زوجها، فقامت بخطف الطفل لإيهام زوجها بأنه نجلهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

"فستان العروس اتقطع" وزفاف انتهى بالدماء.. ما قصة "معركة المرج"؟

أم مكلومة وسر المشوار الأخير.. رحلة البحث عن جثة الطفلة "مي" في رشاح أبوزعبل (صور)

سهرة حمراء وراء مقتل اللواء العبيدي.. الداخلية تكشف تفاصيل الجريمة- بيان

مقتل اللواء العبيدي.. حكاية مجلس الدم في شقة الجنرال اليمني (أسرار وكواليس)

العقل المدبر سيدة.. القبض على المتهمين بقتل الجنرال اليمني في شقة فيصل

"مكالمات جنسية ورسائل خادشة".. خيانة زوجية تنتهي بمقتل العشيق بطلقة في الرأس

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها