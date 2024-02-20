ضبط 3 مشتبهين.. سرقة مجوهرات ميرهان حسين في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة مع 3 عمال، مشتبه فيهم بسرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من حقيبة الفنانة ميرهان حسين في شقتها بمنطقة المقطم.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ بحادث سرقة بشقة والد الفنانة ميريهان حسين.

وألقى رجال الشرطة القبض على 3 عمال للاشتباه في ارتكابهم الواقعة، ولا تزال التحقيقات جارية معهم.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لعمل التحريات بسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.