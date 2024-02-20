3 مرات في الأسبوع.. كواليس اعتداء مسن جنسيًا على "قاصر التبين" المعاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى "أ. خ" المتهم بهتك عرض قاصر في التبين باعترافاته في تحقيقات النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ من والد الضحية البالغة من 16 سنة اتهم فيه المتهم 40 سنة بالاعتداء جنسيا على ابنته عدة مرات.

أقر المتهم بارتكابه الواقعة، قائلًا إنه استدرج الفتاة إلى منزله، مستغلًا إعاقتها الذهنية واعتدى عليها جنسيًا 3 مرات في أسبوع دون فض غشاء بكارتها، مدعيا "كان برضاها"، وأنه قبل ارتكاب الواقعة هاجمها في منزل مهجور ولامس أماكن حساسة وقبلها مستغلًا هدوء الشارع من المارة.

وعلى سبيل الاستدلال، استمعت النيابة لأقوال الضحية التي قالت إن المتهم تعدى عليها بالضرب بعصا ولامس مناطق عفتها عدة مرات واعتدى عليها جنسيًا.

جاء ذلك في القضية رقم 526 لسنة 2024 إداري التبين.

أمرت النيابة بحبس المتهم وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

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