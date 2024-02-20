بالصور.. انطلاق ورشة عمل حقوق الطفل بنيابة استئناف قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عُقدت، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لأعضاء نيابة استئناف قنا، حول موضوع "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة" بالأقصر.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش عمل تُعقد في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ونفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل، أهمية خاصة.

وافتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، ومن المقرر أن تتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني.

وتتضمن استعراض باب "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، وكذلك دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأخيرًا كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.