احذر السرعة الزائدة.. الرادارات يلتقط 7062 مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 12197 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 452 مخالفة السير بدون تراخيص، و52 دراجة نارية مخالفة، و7062 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و16 مخالفة موقف عشوائي، و345 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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