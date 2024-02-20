القبض على سائق لانتحال صفة والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سائق بالمنيا؛ لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بمواطنين واستغلالها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، أفادت تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وتمكن المتهمين بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات و3 هواتف محمولة بفحصها فنياً تبين احتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه.

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية.