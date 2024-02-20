شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى يعلن توقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن برنامج الأغذية العالمي توقف تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وكان بيان مشترك بين منظمة الصحة العالمية ويونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، قال إن حياة الأطفال فى غزة مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية، مضيفا أن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد.

وأكد البيان، أنه يشكل الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة تهديدات خطيرة لصحتهم، وفقًا لتحليل شامل جديد أصدرته مجموعة التغذية العالمية، ومع دخول النزاع الدائر في قطاع غزة أسبوعه العشرين، أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.