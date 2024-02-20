تحويل بنكي مزور.. الداخلية تكشف تفاصيل النصب على صاحب مكتب أدوية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة قيام عاطلين بالنصب والاحتيال على مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية بالجيزة وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية، أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول؛ لرغبته في شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكي وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت 329 ألف جنيهي نظير تحويل بنكي مزور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين لأحدهم معلومات جنائية) وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكي مزور، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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