بـ 3.2 مليون جنيه.. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش وهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، قُدرت قيمتها المالية بأكثر من 3 ملايين جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، أفادت قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية و أبو صوير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام – 8 كيلو جرام لمخدر الهيروين – ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3.2 مليون جنيه تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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